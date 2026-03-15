اقليم كوردستان يعطل الدوام الرسمي غدا الاثنين

شفق نيوز - أربيل

أعلنت حكومة إقليم كوردستان، يوم الأحد، تعطيل الدوام الرسمي في الدوائر والمؤسسات الحكومية كافة، يوم غد الاثنين، 16 آذار/ مارس، استذكاراً لضحايا جرائم الإبادة الجماعية التي ارتكبها النظام السابق في مدينة حلبجة، وحملات الأنفال، والمقابر الجماعية.

وذكر بيان صادر عن حكومة الإقليم أن الدوام سيكون في المؤسسات الخدمية وفقاً لنظام الخفارات.

وأشار البيان إلى أن الدوام الرسمي سيُستأنف في جميع المؤسسات يوم الثلاثاء الموافق 17 آذار/ مارس الجاري.