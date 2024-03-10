اقليم كوردستان يعطل الدوام الرسمي غدا الاثنين

شفق نيوز/ أعلنت حكومة اقليم كوردستان العراق، يوم الاحد، تعطيل الدوام الرسمي غداً الاثنين بمناسبة مرور 54 عاما على اتفاقية آذار.

وقالت حكومة الإقليم في بيان اليوم، إن غدا الاثنين ستكون عطلة رسمية في دوائر و مؤسسات إقليم كوردستان كافة بمناسبة ذكرى اتفاقية 11 آذار العام 1970.

و اتفاقية آذار تم توقيعها في 11 آذار 1970 بين الحكومة العراقية والزعيم القومي ملا مصطفى بارزاني في أعقاب الحرب العراقية – الكوردية الأولى، من أجل إنشاء منطقة حكم ذاتي، تتألف من المحافظات الكوردية الثلاث والمناطق المتاخمة الأخرى التي تم تحديدها حسب التعداد بأن لها أغلبية كوردية.

و تنص الخطة أيضا على تمثيل الكورد في الهيئات الحكومية، على أن تنفذ هذه الخطة في أربع سنوات.

وكان ذلك في وقته أهم محاولة لحسم الصراع العراقي – الكوردي الذي طال أمده. وفيها اعترفت الحكومة العراقية بالحقوق القومية الكورد مع تقديم ضمانات للكورد بالمشاركة في الحكومة العراقية واستعمال اللغة الكوردية في المؤسسات التعليمية، ولكن لم يتم التوصل إلى حل حاسم بشأن قضية كركوك التي بقيت عالقة بانتظار نتائج إحصاءات لمعرفة نسبة القوميات المختلفة في مدينة كركوك.