حكومة إقليم كوردستان تعطل الدوام الرسمي غداً الخميس بمناسبة عيد الغدير

شفق نيوز - أربيل

أعلنت دائرة الإعلام والمعلومات في حكومة إقليم كوردستان، اليوم الأربعاء، تعطيل الدوام الرسمي غداً الخميس بمناسبة عيد الغدير.

وأوضحت الدائرة في بيان رسمي، أن هذه العطلة تأتي تماشياً مع بقية أنحاء العراق، وتشمل المؤسسات والدوائر الحكومية كافة في الإقليم.

وكان مجلس النواب العراقي قد صوّت في شهر أيار/مايو من العام 2024 على إقرار قانون العطلات الرسمية، والذي أُدرج فيه "عيد الغدير" عطلة وطنية ثابتة في كل عام. ويحتفل المسلمون الشيعة في يوم الثامن عشر من شهر ذي الحجة بهذه المناسبة.

وتصادف هذه المناسبة يوم 18 من شهر ذي الحجة، وهو اليوم الذي ألقى فيه النبي محمد خطبة عيَّن فيها الإمام علي بن أبي طالب مولًى للمسلمين بقوله "من كنت مولاه، فهذا علي مولاه"، حيث يعتقد الشيعة بأن النبي قد أعلن عليًّا خليفة من بعده أثناء عودة المسلمين من حجة الوداع إلى المدينة المنورة في مكان يُسمى بـ"غدير خم" سنة 10 هـ الموافق 632 ميلادية.