اقليم كوردستان يعرض مميزات التأشيرة الإلكترونية: توفر تسهيلات لاستقطاب رؤوس الأموال

شفق نيوز/ أكدت حكومة إقليم كوردستان، يوم السبت، مواصلة خطواتها في التحول الإلكتروني بالنسبة للخدمات العامة للحد من الروتين، وأطلقت "بوابة التأشيرة الإلكترونية"، والتي يمكن للزوّار من خلالها الحصول على تأشيرة إلكترونية عبر (الأون لاين).

وقال رئيس دائرة تكنولوجيا المعلومات هيوا أفندي للموقع الرسمي الحكومي لحكومة إقليم كوردستان واطلعت عليه وكالة شفق نيوز؛ "يكمن الهدف الرئيسي من هذا النظام، في توفير التسهيلات اللازمة من أجل استقطاب رؤوس الأموال الأجنبية إلى إقليم كوردستان، لأن الدول تُعرّف من خلال مدى استعدادها لاستثمار رؤوس الأموال ومقدار التسهيلات التي تقدمها بهذا الشأن".

وتابع: "بناءً على طلب رئيس مجلس الوزراء، تم إنشاء نظام التأشيرة الإلكترونية للسائحين والمستثمرين والمسموح لهم وفق القانون بزيارة إقليم كوردستان من دون تأشيرة مسبقة، وذلك من خلال نظام إلكتروني مرتبط ببوابة حكومة إقليم كوردستان، إذ سيكون بمقدور الزوّار الحصول على التأشيرة في بضع دقائق، ودفع رسومها في الوقت نفسه، وبعدها تصل التأشيرة إلى بريدهم الإلكتروني في فترة قصيرة جداً".

وخُصصت البوابة للراغبين من جميع أنحاء العالم بزيارة إقليم كوردستان لأغراض السياحة أو العمل أو الاستثمار، وهو ما يجعل التقديم للحصول على التأشيرة عملية سهلة وسريعة.

وعن أهمية النظام وخصائصه، قال مدير عام ديوان وزارة الداخلية هيمن ميراني للموقع الرسمي لحكومة إقليم كوردستان، "يشتمل هذا النظام على جملة من الخصائص، ومنها أنه للمرة الأولى يتمكّن التقنيون في حكومة إقليم كوردستان، ضمن دائرة تكنولوجيا المعلومات، من إطلاق مشروع مهم كهذا، وبإمكانات محلية".

وأضاف، ان "النظام بمجمله طُوّر بإمكانيات محلية، وقد وُضع في خدمة وزارة الداخلية، كما تلقت فرق وزارة الداخلية التدريبات اللازمة على عمل النظام، ومن الآن فصاعداً، بوسع الضيوف الأفاضل ممن يرغبون بزيارة إقليم كوردستان، سواء كانوا أفراداً أو شركات أو وفوداً، تقديم طلباتهم من خلال هذا النظام وعبر بوابة الحكومة للحصول على تأشيرة".

وفيما يتعلق بعمل النظام وما يوفره من تسهيلات لدخول السائحين والأفراد الأجانب إلى حدود إقليم كوردستان، قال مدير التأشيرة في وزارة الداخلية إحسان جعفر: "سابقاً، كانت عملية إصدار تأشيرة للأجانب تمر بخطوات تفصيلية عديدة، لكنها اختفت في هذا النظام، وبات بالإمكان منح تأشيرة لمن يريد زيارة كوردستان بخطوة واحدة".

وتعد التسهيلات المقدمة وتحديث نظام الزيارة إلى إقليم كوردستان، خطوة من شأنها أن تنعكس إيجاباً على القطاعين السياحي والاستثماري، بالإضافة إلى الاستفادة من بيانات هذه البوابة، وهو ما يجعل نظام الدخول إلى إقليم كوردستان عصرياً.

كذلك من خلال هذه النظام، يمكن للأجانب ومن أماكنهم التقديم للحصول على التأشيرة ودفع تكاليفها إلكترونياً، وبعد الموافقة عليها يمكنهم زيارة إقليم كوردستان.