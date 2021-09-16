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اقليم كوردستان يعتزم افتتاح أول محطة لإنتاج الكهرباء بالطاقة الشمسية

Category: كوردســتانيات

Date: 2021-09-16T11:23:15+0000
اقليم كوردستان يعتزم افتتاح أول محطة لإنتاج الكهرباء بالطاقة الشمسية

شفق نيوز/ أعلن وزير الكهرباء في إقليم كوردستان كمال محمد صالح يوم الخميس أنه من المقرر افتتاح أول محطة لإنتاج الكهرباء عبر الطاقة الشمسية في منطقة "ريزان" التابعة لقضاء "ميركسور" في إدارة منطقة "سوران"، مبينا أن المحطة ستنتج ميغاواط واحد من الكهرباء.

وقال الوزير في مؤتمر صحفي عقده اليوم على هامش افتتاح محطة لانتاج الطاقة الكهربائية في اربيل، إن إقليم كوردستان يتخذ خطوات للاستفادة من الطاقة المتجددة لإنتاج الكهرباء، وهي تجربة جديدة في الإقليم.

وأوضح الوزير أنه من أجل توفير الكهرباء على مدار 24 ساعة للمواطنين فإن العمل جارٍ في عدة محطات لإنتاج الطاقة في إقليم كوردستان،

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