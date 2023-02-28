اقليم كوردستان يطلق آلية جديدة للمتقاعدين والموظفين

شفق نيوز/ أطلق رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، يوم الثلاثاء، مبادرة "حسابي" للموظفين والمتقاعدين وهي برنامج مالي شامل.

وقال بارزاني في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، "اليوم ستنطلق مبادرة حسابي My_Account ، وهي برنامج مالي شامل لموظفي القطاع العام والمتقاعدين".

وأضاف، "خلال المرحلة التجريبية لهذه المبادرة ، سيتم تحويل رواتب 850 من موظفي مستشفى النساء والولادة في أربيل رقميًا إلى الحسابات المصرفية الجديدة للموظفين في الأيام المقبلة بالاستفادة من هذه المبادرة ، سيتم الشروع بتوسيع المشروع ابتداء من شهر حزيران على دفع رواتب جميع الموظفين والمتقاعدين وقوات الأمن التابعة لحكومة إقليم كوردستان بشكل رقمي خلال العامين المقبلين".

واوضح بارزاني ان "مبادرة حسابي توفر طريقة آمنة وشفافة ومناسبة لموظفي الحكومة والمتقاعدين لتلقي رواتبهم من خلال شبكة من أجهزة الصراف الآلي (ATM)، وسيكون الف موقع متاحا في جميع أنحاء إقليم كوردستان. اضافة الى تمكن موظفي القطاع العام من الوصول إلى الخدمات المصرفية العصرية، مثل القروض و الادخار والتحويلات المحلية والدولية وإمكانية السحب الدولي والدفع الديجيتالي و عبر الانترنت".

ولفت الى ان "هذه المبادرة تعمل على تحديث القطاع المصرفي، وتسريع التحول الرقمي والتنمية الاقتصادية ، مع تقليل اعتمادنا على المعاملات النقدية ، الامر الذي يساهم في زيادة كفاءة وشفافية الحكومة".

وتابع رئيس حكومة اقليم كوردستان ان "حسابي هي واحدة من المبادرات طويلة المدى للكابينة الحكومية التاسعة لرقمنة الخدمات العامة وزيادة رفاهية المواطنين وتسهيل التجارة في كوردستان وفي هذا الشأن ، ستستمر حكومة إقليم كوردستان في توسيع هذه المبادرة واتخاذ اجراءات جديدة لزيادة التشجيع على الدفع الرقمي".

وقدم بارزاني شكره لوزارة المالية والاقتصاد على دعمها المتواصل في الترويج لهذه المبادرة وعلى جهودها المتواصلة في مجال الإصلاح.