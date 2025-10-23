اقليم كوردستان يطالب بغداد بصرف جميع رواتبه بعد تنفيذ التزاماته النفطية

شفق نيوز- أربيل

طالب مستشار رئيس حكومة إقليم كوردستان للشؤون المالية ريباز حملان، يوم الخميس، الحكومة الاتحادية في بغداد بصرف جميع رواتب الإقليم، وذلك بعد تنفيذ جميع الإلتزامات النفطية.

وقال حملان، في حديث للصحفيين من بينهم مراسل وكالة شفق نيوز، إنه "بعد استئناف تصدير النفط، أبلغ رئيس حكومة كوردستان رئيسَ الوزراء العراقي محمد السوداني بأن الإقليم نفّذ جميع التزاماته، ويعتبر من حقه أن تُصرف له جميع الرواتب المتبقية لهذا العام".

وأضاف أن "السوداني تعهّد بالتزام بغداد بالاتفاق، إلا أن رواتب شهر آب لم تُصرف حتى الآن، حيث هناك رغبة بصرف راتبين في كوردستان قبل الانتخابات"، مشيرا إلى أنه "لا يوجد أي مانع من إرسال الرواتب، لأن فرع البنك المركزي العراقي في أربيل يحتفظ بمبالغ تكفي لصرف رواتب ثلاثة أشهر".

وبحسب حملان، فإن "نفط إقليم كوردستان يُصدَّر حالياً عبر شركة (سومو) ويُباع بسعر خام برنت، كما أُرسلت قوائم الرواتب قبل يومين، في حين تم إيداع 220 مليار دينار من إيرادات الإقليم الداخلية في حساب وزارة المالية العراقية في فرع البنك المركزي بأربيل نقداً".

وبين أن "جميع الالتزامات الواقعة على حكومة الإقليم تجاه بغداد قد تم تنفيذها بالكامل، وأن رئيس الوزراء العراقي كان قد وعد قبل أسبوعين بصرف رواتب شهر آب، وربما سيتم توزيعها الأسبوع المقبل".

وأكمل المستشار الحكومي الكوردي بالقول: "تُثار أحياناً أحاديث عن وجود أزمة مالية، لكن إن كان الأمر كذلك، فلماذا بدأت بغداد بصرف رواتب شهر كانون الأول الخاصة بها بينما لا يصل مقدار جميع رواتب إقليم كوردستان، إلى رواتب وزارة التربية في العراق".

أعلنت وزارة المالية والاقتصاد في اقليم كوردستان، أمس الأول الثلاثاء، إيداع مبلغ قدره 120 مليار دينار في حساب وزارة المالية العراقية عن الإيرادات المالية غير النفطية في الإقليم.

هذا ومن المنتظر أن ترسل الحكومة العراقية مرتبات شهر آب/أغسطس الماضي الى الاقليم بهدف صرفها للموظفين والعاملين في القطاع العام في كوردستان، وفق الاتفاق المبرم بين أربيل وبغداد.