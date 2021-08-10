اقليم كوردستان يضع شرطاً للسفر إلى إيران

شفق نيوز/ أفاد مجمع معبر "الحاج عمران"، يوم الثلاثاء، بأنه لن يُسمح بالسفر لأي مواطن عراقي إلى إيران من دون اجراء فحص كورونا.

وخاطب المجمع المواطنين الراغبين بالسفر إلى إيران في بيان، قائلا إنه إعتباراً من يوم الأربعاء المصادف 11 من شهر آب العام 2021 يتعين اصطحاب شهادة فحص كورونا، وأن تكون النتيجة سلبية، مؤكدة أن فحص ( PCR ) أحد الفحوصات المعتمدة من قبل وزارة الصحة في إقليم كوردستان.

ووفقا للبيان فإن أي مسافر لا يمتلك شهادة الفحص فإن القنصلية الإيرانية العامة في أربيل لن تمنح تأشيرة الدخول إلى بلادها ولن يُسمح له بالعودة أيضا إلى إقليم كوردستان.

وشدد البيان على أن المسافرين الذين لم يخضعوا للفحص عدم زيارة معبر "الحاج عمران".