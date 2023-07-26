اقليم كوردستان يصدر قراراً بشأن البنزين

شفق نيوز/ اعلنت وزارة الثروات الطبيعية في حكومة اقليم كوردستان، اليوم الاربعاء، السماح لجميع الشركات باستيراد مادة البنزين من اجل ضمان عدم ارتفاع سعره، فيما منعت من تصدير البنزين المنتوج في المصافي المحلية.

ونقل بيان مقتضب لوزير الثروات الطبيعية بالوكالة كمال محمد صالح، ورد لوكالة شفق نيوز، قوله انه من أجل المصلحة العامة وبناء على طلب من المحافظات ولمنع ارتفاع اسعار البنزين وتجنب ازمة شحته تقرر السماح للشركات جميعا باستيراد البنزين من الخارج مع ضمان جودته، مشيرا الى انه تقرر كذلك منع تصدير البنزين المنتج في مصافي الاقليم الى خارجه.