اقليم كوردستان يصدر توضيحاً بشأن طوابع بريدية أثارت اعتراض تركيا

شفق نيوز/ اصدرت حكومة إقليم كوردستان، الأربعاء، توضيحاً بشأن طوابع بريدية مقترحة، خاصة لزيارة بابا الفاتيكان التاريخية للعراق والتي شملت أربيل ايضاً.

واعترضت تركيا، في وقت سابق من اليوم على نية حكومة كوردستان إصدار طوابع تذكارية لزيارة البابا، تحمل خارطة "تضم محافظات تركية"، ودعت المسؤولين عن القرار إلى "تصحيح الخطأ الجسيم".

وجاء الاعتراض التركي على أحد الطوابع الذي يُظهر خريطة "كوردستان الكبرى" خلف صورة للبابا.

وبهذا الخصوص قال جوتيار عادل المتحدث باسم حكومة الإقليم في مؤتمر صحفي حضرته وكالة شفق نيوز، "قدم عدد من الفنانين مقترحاتهم بخصوص هذه الطوابع الى وزارة النقل والاتصالات ولكن لغاية لم توافق عليها حكومة الإقليم".

وأضاف "حكومة الاقليم ومن منطلق حماية السيادة العراقية تعلن موقفها، وكل ما جاء لغاية الآن مجرد مقترحات".

ويطلق مصطلح "كوردستان الكبرى" على الأراضي التي يتمتع الكورد فيها بأغلبية سكانية، وهي مناطق موزعة بين العراق وإيران وتركيا.