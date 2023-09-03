اقليم كوردستان يشمل ضحايا أحداث العنف في كركوك بقانون الشهداء

شفق نيوز/ قرر رئيس حكومة اقليم كوردستان مسرور بارزاني، يوم الأحد، شمول أربع ضحايا سقطوا في أحداث العنف التي رافقت التظاهرات في كركوك أمس السبت، بقانون الشهداء في الإقليم.

وقال المتحدث باسم الحكومة بيشوا هورامي في بيان، "بتوصية من الرئيس (مسعود) بارزاني تم اصدار قرار من قبل رئيس حكومة اقليم كوردستان باحتساب الشهداء في احداث كركوك الاخيرة كشهداء في وزارة الشهداء والمؤنفلين اضافة الى توفير كامل المستلزمات الطبية والعلاج للجرحى".

وسقط ضحايا ومصابون خلال أعمال عنف رافقت تظاهرة لجمع من أهالي كركوك، للمطالبة بإعادة فتح طريق أربيل- كركوك المغلقة بسبب اعتصام، احتجاجاً على قرار عودة الحزب الديمقراطي الكوردستاني للمحافظة بقرار من الحكومة العراقية.

وشهدت كركوك توتراً سياسياً واجتماعياً على خلفية قطع طريق أربيل - كركوك من قبل جهات عربية وتركمانية وفصائل مسلحة رافضة لقرار الحكومة العراقية، قبل أن يصدر القضاء العراقي امراً ولائياً بإلغاء القرار لحين حسم الدعوى المقامة بهذا الخصوص.