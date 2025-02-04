اقليم كوردستان يشارك في منتدى صناعة أبراج الاتصالات في الإمارات (صور)

شفق نيوز/ شارك وفد من وزارة النقل والمواصلات، مكوّن من المدير العام للبريد والاتصالات والمدير العام للشؤون القانونية، في منتدى TowerXchange Meetup MENA 2025، وهو مؤتمر خاص في صناعة أبراج الاتصالات في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا (MENA)، والذي عُقد في 3 شهر شباط/ فبراير 2025 في دبي.

يعد هذا المنتدى منصة مهمة تجمع بين أصحاب المصلحة الرئيسيين في القطاع، بما في ذلك مشغلو شبكات الهاتف المحمول (MNOs)، وشركات أبراج الاتصالات (Towercos)، والموردون، ومقدمو الحلول، بهدف مناقشة مختلف جوانب الصناعة، والتحديات، والفرص المتاحة.

وخلال المؤتمر، شارك جمال أحمد، المدير العام للبريد والاتصالات، في إحدى الجلسات الخاصة، حيث استعرض أسلوب عمل وزارة النقل في حكومة إقليم كوردستان في هذا المجال، مشيرًا إلى أن الإقليم استطاع، من خلال الاعتماد على التكنولوجيا الحديثة، تحقيق تقدم ملحوظ في قطاع الاتصالات.