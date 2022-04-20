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اقليم كوردستان يسلم DNO النرويجية اكثر من 206 ملايين دولار

Category: كوردســتانيات

Date: 2022-04-20T19:28:26+0000
اقليم كوردستان يسلم DNO النرويجية اكثر من 206 ملايين دولار

شفق نيوز/ اعلنت شركة (DNO) النفطية النرويجية، اليوم الاربعاء، عن تسلمها أكثر من 206  ملايين دولار امريكي من حكومة اقليم كوردستان عن مبيعات النفط في الاشهر الاربعة الاخيرة من عام 2021.

ووفقا لتقرير للشركة اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، فأن الشركة تسلمت 206.6 ملايين دولار من حكومة اقليم كوردستان، موضحا ان من بينها 160.7 مليون دولار أمريكي تمثل الحصة المستحقة لشركات تسليم النفط الخام لشهري تشرين الاول وتشرين الثاني  من عام  2021.

وأشار التقرير إلى أن من بين الرصيد المدفوع كان هناك مبلغ 13.8 مليون دولار وهي نسبة تتجاوز اجمالي ثلاثة بالمائة من ايرادات ترخيص حقل طاوكي لشهري تشرين الاول والثاني من عام 2021، فيما كان هناك مبلغ 32.1 مليون دولار اضافية تلقتها الشركة عن مدفوعات متراكمة متأخرة عن عدم دفع فواتير تعود لعامي 2019 و 2020.

واضاف التقرير ان الشركة دفعت ضريبة بمقدار 12.6 مليون دولار في النرويج حيث انهت الخسائر الضريبية لعام 2021 بأقل من الخسائر الضريبية المقدرة التي كانت أساس استرداد الضرائب المستلمة خلال النصف الثاني من عام 2021.

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