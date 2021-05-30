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اقليم كوردستان يسجل 592 اصابة جديدة و3 وفيات بفيروس كورونا

Category: كوردســتانيات

Date: 2021-05-30T13:31:47+0000
اقليم كوردستان يسجل 592 اصابة جديدة و3 وفيات بفيروس كورونا

شفق نيوز/ أعلنت وزارة الصحة في حكومة اقليم كوردستان، اليوم الاحد، عن الموقف الوبائي لفيروس كورونا المستجد COVID19 خلال الساعات الاربع والعشرين الماضية، مؤكدة تسجيل 3 حالات وفاة و592 اصابة جديدة مع 645 حالة تعاف في جميع مناطق الاقليم.

وجاء في بيان للوزارة ورد لوكالة شفق نيوز، إنها اجرت خلال الساعات الاربع والعشرين الماضية ٩٤٤٠ فحصا جديدا من بينها ٣٥١٥ اربيل و٢٤٥٧ السليمانیة و٢٨٢٩ دهوك و٣٩ حلبجة و٥٤٣ گرمیان و٥٧ راپرین، مشيرا الى تسجيل ٥٩٢ اصابة جديدة من بينها ١٥٤ اربيل و٣٠٨ السليمانیة و٧٧ دهوك و٤ حلبجة و٤٦ گرمیان و٣ راپرین.

واضاف البيان، أن الفترة ذاتها شهدت تعافي ٦٤٥ من بينهم ٢٨٣ اربيل و١١٨ السليمانیة و٢٠٢ دهوك و١٧ حلبجة و١٥ گرمیان و١٠ راپرین، مؤكدة تسجيل وفاة 3 مصابين توزعوا على السليمانية ودهوك ورابرين.

وأجمل البيان عدد الاشخاص الذين تم حجرهم منذ بداية ظهور الفيروس في الاقليم بـ٢١٨٧١ خرجوا جميعاً، فيما اكدت اجراء ١٨٦٥٦٦٥  فحصا من بينها ٦٤٩١٧٢ اربيل، ٤٤٤٧٦٥ السليمانیة، ٧٥٦١٨١ دهوك، ١٥٥٤٧ حلبجة، لافتة الى ان عدد المصابين بلغ ١٦٩٤٥٤ من بينهم ٥٢٨٢٩ اربيل، ٥٣٧١٠ السليمانیة، ٥٩٢٠٧ دهوك، ٣٧٠٨ حلبجة.

اما مجمل المصابين الذين تعافوا من الفيروس منذ بداية ظهوره في الاقليم، فقد اشار البيان الى أنه بلغ ١٥٥٧١٤  توزعوا كالآتي: ٤٨٥٥٤ اربيل، ٤٧١٠٠ السليمانیة، ٥٦٦٦٣ دهوك، ٣٣٩٧ حلبجة، فيما بقي ٩٤٧١ تحت العناية الطبية توزعوا كالآتي: ٣١٠٩ اربيل، ٤٦٥٢ السليمانیة، ١٥٤٦ دهوك، ١٦٤ حلبجة.

أما عن عدد ضحايا الفيروس نتيجة تداعيات اصابتهم، فقد أكد البيان وفاة ٤٢٦٩ مصاباً من بينهم ١١٦٦ اربيل، ١٩٥٨ السليمانیة، ٩٩٨ دهوك، ١٤٧ حلبجة.

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