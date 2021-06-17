اقليم كوردستان يسجل 466 إصابة جديدة بكورونا و8 حالات وفاة

شفق نيوز/ أعلنت وزارة الصحة في إقليم كوردستان يوم الخميس تسجيل 466 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الماضية.

ووفقا للبيان فإن الإصابات الجديدة توزعت على هذا النحو: 112 أربيل، 185 السليمانية، 149 دهوك، 2 حلبجة، 18 كرميان.

وإكتسب 499 مريضا بالوباء الشفاء التام وكالاتي: 113 أربيل، 212 السليمانية، 123 دهوك، 1 حلبجة، 45 كرميان، 5 رابرين، وفقا للبيان.

وسجل الإقليم 8 حالات وفاة وكما يأتي: 2 أربيل، 5 السليمانية، 1 دهوك.

وبهذا يرتفع إجمالي عدد الإصابات إلى 178718 تماثل من بينهم 167189 توفي 4390 مصابا.