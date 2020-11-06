اقليم كوردستان يسجل 33 حالة وفاة و997 اصابة جديدة بكورونا

شفق نيوز/ أعلنت وزارة الصحة في إقليم كوردستان يوم الجمعة تسجيل 33 حالة وفاة وقرابة 1000 إصابة جديدة بفيروس كورونا في آخر 24 ساعة.

وقالت الوزارة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إنها أجرت 6786 فحصاً جديداً وكما يأتي: 2073 أربيل، 1512 السليمانية، 2907 دهوك، 47 حلبجة، 167 كريمان، 80 رابرين.

واضافت الوزارة انها شخّصت 997 إصابة جديدة بالفيروس بواقع: 342 أربيل، 159 السليمانية، 406 دهوك، 20 حلبجة، 40 كرميان، 30 رابرين.

ونوه البيان الى تعافي 430 مصابا وكالاتي: 104 أربيل، 30 السليمانية، 231 دهوك، 31 حلبجة، 34 كرميان، مشيرا الى تسجيل 33 حالة وفاة توزعت على هذا النحو: 7 أربيل، 11 السليمانية، 6 دهوك، 4 حلبجة، 2 كرميان، 3 رابرين.

وتابع البيان ان إجمالي اعداد الإصابات بالجائحة منذ تفشيها في إقليم كوردستان ولغاية الآن وصلت الى 82605 اكتسب من بينهم 51680 الشفاء التام، بينما ما يزال 28309 قيد العلاج توفي 2616 مصابا.