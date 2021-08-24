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اقليم كوردستان يسجل 22 وفاة و1869 إصابة جديدة بكورونا

Category: كوردســتانيات

Date: 2021-08-24T18:41:18+0000
اقليم كوردستان يسجل 22 وفاة و1869 إصابة جديدة بكورونا

شفق نيوز/ اعلنت وزارة الصحة في حكومة اقليم كوردستان، يوم الثلاثاء، ان مختبراتها سجلت وفاة 22 شخصا واصابة 1869 شخصا جديدا خلال الساعات الاربع والعشرين الماضية، مقابل اكتساب 2351 مصابا الشفاء من المرض.

وجاء في بيان للوزارة ورد لوكالة شفق نيوز، انها اجرت خلال الساعات الاربع والعشرين الماضية 11908 فحصا جديدا اسفرت عن اكتشاف 1869 اصابة جديدة.

واضاف البيان ان 2351 مصابا اكتسبوا الشفاء التام من الفيروس خلال المدة ذاتها، فيما توفي 22 مصابا متأثرين بمضاعفات المرض.

واجمل البيان عدد الاشخاص الذين تم حجرهم منذ ظهور المرض في الاقليم بـ 21871 شخصا، خرجوا جميعا، فيما كان مجموع الفحوصات التي اجرتها مختبرات الوزارة خلال الفترة ذاتها 2770915 فحصا، اسفرت عن اكتشاف 282729 اصابة بالفيروس، شفي منهم 234621 مصابا، وبقي 42846 مصابا تحت العناية الطبية، فيما بلغ مجموع المتوفين منهم 5262 شخصا.

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