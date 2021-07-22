اقليم كوردستان يسجل 22 حالة وفاة و1220 إصابة جديدة بكورونا

شفق نيوز/ أعلنت وزارة الصحة في اقليم كوردستان، يوم الخميس، عن تسجيل 22 حالة وفاة و1220 اصابة جديدة بفيروس كورونا بمناطق متفرقة من الاقليم خلال الساعات الاربع والعشرين الماضية.

جاء ذلك بحسب بيان صدر عن وزارة الصحة في كوردستان، ورد إلى وكالة شفق نيوز، وأشار في ذات الوقت الى تسجيل 701 حالة شفاء من المرض.

وأوضح الموقف الوبائي للاقليم، أن الاصابات الجديدة توزعت على هذا النحو: ٤١٩ ارييل، ٤٨٨ السليمانية، ٢٣٣ دهوك، ١٠ حلبجة، ٥٨ كرميان، ١٢ رابرين.

فيما توزعت حالت الشفاء كالاتي: ١٢٠ اربيل، ٢٧٧ السليمانية، ٣٢٠ دهوك، ٣ حلبجة، ٢٩ كرميان، رابرين.

وعن ٢٢ حالة وفاة ، بينت الوزارة أنها توزعت كما يأتي: ٤ اربيل، ٨ السليمانية، ١٠ دهوك.

وبهذا يصل اجمالي عدد الاصابات في اقليم كوردستان منذ تفشي المرض الى ٢٠٩٢٢٠ والشفاء ١٨٩٤٨١ والوفيات ٤٦٤٨.