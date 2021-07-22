سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

اقليم كوردستان يسجل 22 حالة وفاة و1220 إصابة جديدة بكورونا

Category: كوردســتانيات

Date: 2021-07-22T12:08:34+0000
اقليم كوردستان يسجل 22 حالة وفاة و1220 إصابة جديدة بكورونا

شفق نيوز/ أعلنت وزارة الصحة في اقليم كوردستان، يوم الخميس، عن تسجيل 22 حالة وفاة و1220  اصابة جديدة بفيروس كورونا بمناطق متفرقة من الاقليم خلال الساعات الاربع والعشرين الماضية.

جاء ذلك بحسب بيان صدر عن وزارة الصحة في كوردستان، ورد إلى وكالة شفق  نيوز، وأشار في ذات الوقت الى تسجيل 701 حالة شفاء من المرض.

وأوضح الموقف الوبائي للاقليم، أن الاصابات الجديدة توزعت على هذا النحو: ٤١٩ ارييل، ٤٨٨ السليمانية، ٢٣٣ دهوك، ١٠ حلبجة، ٥٨ كرميان، ١٢ رابرين.

فيما توزعت حالت الشفاء كالاتي: ١٢٠ اربيل، ٢٧٧ السليمانية، ٣٢٠ دهوك، ٣ حلبجة، ٢٩ كرميان، رابرين.

وعن ٢٢ حالة وفاة ، بينت الوزارة أنها توزعت كما يأتي: ٤ اربيل، ٨ السليمانية، ١٠ دهوك.

وبهذا يصل اجمالي عدد الاصابات في اقليم كوردستان منذ تفشي المرض الى ٢٠٩٢٢٠ والشفاء ١٨٩٤٨١ والوفيات ٤٦٤٨.

related

كوردستان تعلن تطوراً مشجعاً بمعركتها ضد "كورونا" وتحدد "طريقة" للسيطرة على الجائحة

Date: 2020-11-04 14:47:59
كوردستان تعلن تطوراً مشجعاً بمعركتها ضد "كورونا" وتحدد "طريقة" للسيطرة على الجائحة

إقليم كوردستان يحكم الإغلاق للوقاية من كورونا بجملة قرارات

Date: 2020-08-03 15:37:31
إقليم كوردستان يحكم الإغلاق للوقاية من كورونا بجملة قرارات

اقليم كوردستان يصدر تعليمات جديدة تخص دخول السياح والأجانب

Date: 2021-03-08 09:43:09
اقليم كوردستان يصدر تعليمات جديدة تخص دخول السياح والأجانب

كوردستان تسجل أعلى حصيلة بفيروس كورونا بـ1283 اصابة

Date: 2020-10-26 12:46:46
كوردستان تسجل أعلى حصيلة بفيروس كورونا بـ1283 اصابة

ارتفاع إصابات كورونا في إقليم كوردستان

Date: 2021-02-21 15:06:19
ارتفاع إصابات كورونا في إقليم كوردستان

مسرور بارزاني يوجه دعوة عاجلة: مخاوف فقدان المواطنين لحياتهم في ارتفاع مقلق

Date: 2021-03-29 10:23:45
مسرور بارزاني يوجه دعوة عاجلة: مخاوف فقدان المواطنين لحياتهم في ارتفاع مقلق

كوردستان تسجل معدل شفاء مرتفع بفيروس كورونا

Date: 2021-01-25 13:13:00
كوردستان تسجل معدل شفاء مرتفع بفيروس كورونا

ست وفيات وإصابة ٦٤٠ بفيروس كورونا في كوردستان

Date: 2021-05-31 12:43:40
ست وفيات وإصابة ٦٤٠ بفيروس كورونا في كوردستان