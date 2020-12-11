اقليم كوردستان يسجل 353 حالة شفاء و 197 إصابة جديدة بكورونا

شفق نيوز/ انخفض معدل الاصابات بفيروس كورونا في اقليم كوردستان الى مستوى قياسي خلال آخر 24 ساعة إذ سجلت المختبرات الطبية 197 إصابة جديدة بالوباء ليرتفع إجمالي اعداد الاصابات الى 99946.

وقالت وزارة الصحة في بيان للموقف الوبائي للساعات الـ24 الماضية إنها اجرت 3811 فحصا توزعت على هذا النحو: 905 أربيل، 547 السليمانية، 2240 دهوك، صفر حلبجة، 102 كرميان، 17 رابرين.

واضافت الوزارة انها سجلت 197 اصابة جديدة بواقع: 31 اربيل، 37 السليمانية، 99 دهوك، صفر حلبجة، 19 كرميان، 1 رابرين.

واشار البيان الى شفاء 353 وكما يأتي: 117 اربيل، 18 السليمانية، 192 دهوك، 5 حلبجة، 21 كرميان، صفر رابرين ليصل معه حالات التعافي الى 64072.

ونوه البيان الى وفاة 6 مرضى وكالاتي: 2 اربيل، صفر السليمانية، 3 دهوك، 1 حلبجة، صفر كرميان، صفر رابرين، ليكون العدد الكلي للوفيات بالوباء قي الاقليم 3273.