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كورونا يتخطى حاجز 60 الف إصابة في اقليم كوردستان

Category: كوردســتانيات

Date: 2020-10-16T12:18:54+0000
كورونا يتخطى حاجز 60 الف إصابة في اقليم كوردستان

شفق نيوز/ أعلنت وزارة الصحة في اقليم كوردستان يوم الجمعة عن تسجيل 18 حالة وفاة، و932 اصابة جديدة خلال الساعات الـ24 الماضية.

وقالت الوزارة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، انها اجرت 6214 فحصا جديدا بواقع: 2227 اربيل، 769 السليمانية، 173 كرميان، 3011 دهوك، 34 حلبجة.

واضافت انها شخصت 932 اصابة جديدة توزعت على هذا النحو: 275 أربيل، 207 السليمانية، 32 كرميان، 398 دهوك، 20 حلبجة.

واشار البيان الى تعافي 453 مصابا وكما يأتي: 116 اربيل، 18 السليمانية، 37 كرميان، 257 دهوك، 25 حلبجة، منوها الى وفاة 18 مريضا وكالاتي: 5 اربيل، 7 السليمانية، 2 رابرين، 3 دهوك، حلبجة حالة وفاة واحدة.

واجمل البيان المجموع الكلي لاعداد الاصابات بالوباء منذ تفشيه في اقليم كوردستان ولغاية الآن بـ 60183 مصابا تماثل من بينهم 36728 للشفاء بينما لا يزال 21349 قيد العلاج توفي 2106 مصابين.

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