اقليم كوردستان يسجل إنخفاضا كبيرا باصابات كورونا

شفق نيوز/ اعلنت وزارة الصحة في اقليم كوردستان يوم السبت تشخيص 259 إصابة جديدة بفيروس كورونا في مؤشر واضح على انخفاض نسبة الاصابات بالوباء عن الايام السابقة.

وقالت الوزارة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، انها اجرت 3640 فحصا جديدا توزع على هذا النحو: 827 أربيل، 468 السليمانية، 2265 دهوك، 20 حلبجة، 45 كرميان، 15 رابرين.

واضافت انها سجلت 259 اصابة جديدة بواقع: 39 أربيل، 62 السليمانية، 139 دهوك، 6 حلبجة، 12 كرميان، 1 رابرين.

ونوه البيان الى اكتساب 385 مريضا الشفاء التام وكالاتي: 102 اربيل، 13 السليمانية، 245 دهوك، 9 حلبجة، 16 كرميان، صفر رابرين.

واشار البيان الى وفاة 14 مصابا وكما يأتي: 4 اربيل، 3 السليمانية، 1 دهوك، صفر حلبجة، 1 كرميان، 5 رابرين.

واجمل البيان المجموع الكلي لعدد الاصابات منذ تفشي ظهور الجائحة في اقليم كوردستان ولغاية الان بـ95897 مصابا تماثل من بينهم 59626 للشفاء بينما توفي 3118 مريضا.