سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

تقارير وتحليلات

مقـالات

اقليم كوردستان يسجل إنخفاضا كبيرا باصابات كورونا

Category: كوردســتانيات

Date: 2020-11-28T12:38:30+0000
اقليم كوردستان يسجل إنخفاضا كبيرا باصابات كورونا

شفق نيوز/ اعلنت وزارة الصحة في اقليم كوردستان يوم السبت تشخيص 259 إصابة جديدة بفيروس كورونا في مؤشر واضح على انخفاض نسبة الاصابات بالوباء عن الايام السابقة.

وقالت الوزارة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، انها اجرت 3640 فحصا جديدا توزع على هذا النحو: 827 أربيل، 468 السليمانية، 2265 دهوك، 20 حلبجة، 45 كرميان، 15 رابرين.

واضافت انها سجلت 259 اصابة جديدة بواقع: 39 أربيل، 62 السليمانية، 139 دهوك، 6 حلبجة، 12 كرميان، 1 رابرين.

ونوه البيان الى اكتساب 385 مريضا الشفاء التام وكالاتي: 102 اربيل، 13 السليمانية، 245 دهوك، 9 حلبجة، 16 كرميان، صفر رابرين.

واشار البيان الى وفاة 14 مصابا وكما يأتي: 4 اربيل، 3 السليمانية، 1 دهوك، صفر حلبجة، 1 كرميان، 5 رابرين.

واجمل البيان المجموع الكلي لعدد الاصابات منذ تفشي ظهور الجائحة في اقليم كوردستان ولغاية الان بـ95897 مصابا تماثل من بينهم 59626 للشفاء بينما توفي 3118 مريضا.

related

إقليم كوردستان يسجل أكثر من 1000 إصابة جديدة بكورونا

Date: 2020-10-30 11:22:21
إقليم كوردستان يسجل أكثر من 1000 إصابة جديدة بكورونا

كورونا كوردستان .. 1053 اصابة جديدة بالإقليم

Date: 2020-10-23 11:56:42
كورونا كوردستان .. 1053 اصابة جديدة بالإقليم

حالات الشفاء تتفوق على الإصابات الجديدة بكورونا في اقليم كوردستان

Date: 2020-09-20 11:50:37
حالات الشفاء تتفوق على الإصابات الجديدة بكورونا في اقليم كوردستان

اقليم كوردستان يسجل انخفاضا بالاصابات بـ 379 حالة جديدة

Date: 2020-11-26 11:25:10
اقليم كوردستان يسجل انخفاضا بالاصابات بـ 379 حالة جديدة

اقليم كوردستان يعلن 31 حالة وفاة و793 اصابة جديدة بكورونا

Date: 2020-10-08 12:27:26
اقليم كوردستان يعلن 31 حالة وفاة و793 اصابة جديدة بكورونا

كورونا يتخطى حاجز 60 الف إصابة في اقليم كوردستان

Date: 2020-10-16 12:18:54
كورونا يتخطى حاجز 60 الف إصابة في اقليم كوردستان

كورونا .. 25 حالة وفاة و645 إصابة جديدة في إقليم كوردستان

Date: 2020-11-17 12:28:09
كورونا .. 25 حالة وفاة و645 إصابة جديدة في إقليم كوردستان

اقليم كوردستان يعلن 26 حالة وفاة و754 اصابة جديدة بكورونا

Date: 2020-09-16 09:39:25
اقليم كوردستان يعلن 26 حالة وفاة و754 اصابة جديدة بكورونا