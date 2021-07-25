اقليم كوردستان يسجل معدل إصابات بكورونا غير مسبوق بأكثر من 2000 حالة

شفق نيوز/ سجلت المختبرات الطبية في آخر 24 ساعة في إقليم كوردستان أكثر من 2000 إصابة جديدة بفيروس كورونا في أعلى حصيلة يومية يسجلها الإقليم منذ تفشي الوباء في مدنه ومناطقه.

وقالت وزارة صحة الإقليم في بيان للموقف الوبائي ورد لوكالة شفق نيوز، إنها سجلت 2178 إصابة جديدة خلال الساعات الـ24 الماضية.

وتصدرت أربيل عاصمة الإقليم حصيلة الإصابات بـ770 حالة جديدة، تلتها السليمانية بـ683 ، ودهوك 588 فيما سجلت كل من حلبجة 16 إصابة، وكرميان 98، ورابرين 23.

ووفقا للبيان فإن 1057 مريضا تماثلوا للشفاء التام وكالاتي: 123 أربيل، 250 ، 654 دهوك، 1 حلبجة، 25 كرميان، 4 رابرين.

وتوفي 14 مصابا بالوباء، وتوزعت الوفيات على هذا النحو: 2 أربيل، 4 السليمانية، 7 دهوك، 1 كرميان.

وأجمل البيان عدد الاصابات منذ تفشي الوباء في الإقليم ولغاية الان بـ214006 اكتسب من بينهم 192351 الشفاء توفي 4689 مصابا.