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اقليم كوردستان يسجل مزيدا من التراجع بإصابات كورونا بـ167 حالة جديدة

Category: كوردســتانيات

Date: 2020-12-13T12:16:59+0000
اقليم كوردستان يسجل مزيدا من التراجع بإصابات كورونا بـ167 حالة جديدة

شفق نيوز/ أعلنت وزارة الصحة في اقليم كوردستان يوم الاحد تسجيل 167 اصابة جديدة بفيروس كورونا خلال آخر 24 ساعة.

وقالت الوزارة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، انها اجرت 4713 فحصا جديدا موزعا على هذا النحو:

• (١٤١٤) أربيل

• (٦٠٣) السليمانية

• (٢٦١٣) دهوك

• (١٦) حلبجة.

• (٦٧) گرميان

• (٠) راپرين

وسجلت الوزارة 167 اصابة جديدة بالفيروس وكالاتي:

• (٥٢) أربيل

• (٣٩) السليمانية

• (٦٥) دهوك

• (٤) حلبجة

• (٧) گـرميان

• (٠) راپرين

وتعافى: (١٥٨ شخصا) وكما يأتي:

• (١٠٥) اربيل

• (١٥) السليمانية

• (١٧) دهوك

• (٩) حلبجة

• (١٢) گـرميان

• (٠) راپـرین

الوفيات فقد وصلت الى 9 حالات وهي:

• (٣) اربيل

• (٤) السليمانية

• (٢) دهوك

• (٠) حلبجة

• (٠) گـرميان

• (٠) راپـرين

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