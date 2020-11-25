اقليم كوردستان يسجل أكثر من 400 إصابة جديدة و25 حالة وفاة بكورونا

شفق نيوز/ أعلنت وزارة الصحة في إقليم كوردستان يوم الاربعاء تسجيل 25 حالة وفاة، واكثر من 400 إصابة جديدة بفيروس كورونا.

وقالت الوزارة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، انها سجلت 435 اصابة جديدة بواقع: 144 أربيل، 125 السليمانية، 135 دهوك، 3 حلبجة، 25 كرميان، 3 رابرين.

ونوه البيان الى تعافي 324 مصابا بالوباء وعلى هذا النحو: 117 اربيل، 2 السليمانية، 157 دهوك، 5 حلبجة، 43 كرميان، صفر رابرين.

واشار البيان الى وفاة 25 مصابا وكالاتي: 3 اربيل، 9 السليمانية، 2 دهوك، 1 حلبجة، 3 كرميان، 7 رابرين.

وتابع البيان ان اجمالي اعداد الاصابات منذ تفشي الفيروس في اقليم كوردستان ولغاية الان بلغت 94856 تماثل من بينهم 58640 للشفاء فيما لايزال 33155 قيد العلاج توفي 3061 مصابا.