اقليم كوردستان يسجل قرابة 1000 إصابة جديدة بكورونا خلال 24 ساعة

شفق نيوز/ سجلت المختبرات الطبية خلال آخر 24 ساعة في إقليم كوردستان قرابة 1000 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع إجمالي العدد إلى 192263.

وقالت الوزارة في بيان للموقف الوبائي اليوم، إنها سجلت 973 إصابة جديدة توزعت على هذا النحو: أربيل، 244، السليمانية 273، دهوك 417، حلبجة، 7 حلبجة، 28 كرميان، 4 رابرين.

واكتسب 762 مريضا الشفاء التام وكالاتي: 110 أربيل، و218 السليمانية، 399 دهوك، 2 حلبجة، 32 كرميان، 1 رابرين ليصل مجموع حالات التعافي إلى 178663.

وسجل الإقليم أربع حالات وفاة خلال الساعات الـ24 الماضية وكما يأتي: 1 أربيل، 2 دهوك، 1 كرميان لتكون عدد حالات الوفيات الكلي منذ تفشي الوباء في كوردستان ولغاية الآن 4525.