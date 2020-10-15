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اقليم كوردستان يسجل أعلى معدل اصابات بكورونا منذ تفشي الوباء

Category: كوردســتانيات

Date: 2020-10-15T11:00:53+0000
اقليم كوردستان يسجل أعلى معدل اصابات بكورونا منذ تفشي الوباء

شفق نيوز/ أعلنت وزارة الصحة في اقليم كوردستان يوم الخميس تسجيل 974 اصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الماضية في أعلى معدل للموقف الوبائي اليومي منذ تفشي الجائحة بالاقليم.

وقالت الوزارة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، انها اجرت 5378 فحصا جديدا بواقع: 2035 اربيل، 730 السليمانية، 172 كرميان، 228 رابرين، 2183 دهوك، 30 حلبجة.

واضافت الصحة في بيانها انها سجلت 974 اصابة جديدة توزعت على هذا النحو: 322 اربيل، 183 السليمانية، 31 كرميان، 93 رابرين، 320 دهوك، 25 حلبجة.

ونوه البيان الى تعافي 376 مصابا وكالاتي: 136 اربيل، 23 السليمانية، 38 كرميان، 13 رابرين، 146 دهوك، 20 حلبجة.

واشار البيان الى وفاة 28 مصابا بالفيروس وكما يأتي: 10 اربيل، 6 السليمانية، 9 دهوك، 3 حلبجة.

وتابع البيان ان اجمالي عدد الاصابات بالجائحة منذ تفشيها في اقليم كوردستان ولغاية الآن وصل 59251 مصابا اكتسب 36275 الشفاء من بينهم فيما لا يزال 20888 قيد العلاج توفي 2088 مصابا.

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