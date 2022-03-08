اقليم كوردستان يسجل حالتي وفاة و279 اصابة جديدة بكورونا

شفق نيوز/ أعلنت وزارة الصحة في اقليم كوردستان، اليوم الثلاثاء، عن تسجيل حالتي وفاة و279 اصابة جديدة بفيروس كورونا بمناطق متفرقة من الاقليم خلال الساعات الاربع والعشرين الماضية.

وقالت الوزارة في بيان ورد إلى وكالة شفق نيوز، إن مختبراتها اجرت خلال 24 ساعة الماضية 5319 فحصاً أظهرت اصابة 279 شخصاً بفيروس كورونا المستجد.

وأشار البيان، إلى تعافي 575 مريضاً ، وتسجيل حالتي وفاة.

وأوضح البيان أن اجمالي الاصابات قد بلغ 443183، اما اجمالي حالات التعافي فقد بلغ 426421 ، في حين بلغ مجموع حالات الوفيات الكلي 7399 .