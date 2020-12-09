اقليم كوردستان يسجل انخفاضا باصابات كورونا بـ287 حالة جديدة

شفق نيوز/ سجل اقليم كوردستان خلال الساعات الـ24 الماضية 287 اصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع اجمالي العدد الى 99501 .
وقالت وزارة الصحة في الاقليم في بيان للموقف الوبائي، انها اجرت 3174 فحصا جديدا وعلى هذا النحو:
• (١٠٩٩) اربيل
• (٥٤١) السليمانية
• (١٤٢٠) دهوك
• (٢٠) حلبجة
• (٧٠) كرميان
• (٢٤) ربارين
الاصابات: ٢٨٧ حالة جديدة
• (٦٤) اربيل
• (٤٨) السليمانية
• (١٥٨) دهوك
• (٧) حلبجة
• (٩) كرميان
• (١) رابرين
التعافي: ١٦٣ حالة شفاء
• (١١٣) اربيل
• (٩) السليمانية
• (٢) دهوك
• (١٢) حلبجة
• (٢٧) كرميان
• (٠) رابرين
٤. وفاة: ١٣ مصابا
• (٣) اربيل
• (٢) السليمانية
• (٥) دهوك
• (١) حلبجة
• (١) كرميان
• (١) رابرين