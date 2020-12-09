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اقليم كوردستان يسجل انخفاضا باصابات كورونا بـ287 حالة جديدة

Category: كوردســتانيات

Date: 2020-12-09T10:58:40+0000
اقليم كوردستان يسجل انخفاضا باصابات كورونا بـ287 حالة جديدة

شفق نيوز/ سجل اقليم كوردستان خلال الساعات الـ24 الماضية 287 اصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع اجمالي العدد الى 99501 .

وقالت وزارة الصحة في الاقليم في بيان للموقف الوبائي، انها اجرت 3174 فحصا جديدا وعلى هذا النحو:

• (١٠٩٩) اربيل

• (٥٤١) السليمانية

• (١٤٢٠) دهوك

• (٢٠) حلبجة

• (٧٠) كرميان

• (٢٤) ربارين

الاصابات: ٢٨٧ حالة جديدة

•        (٦٤) اربيل

•        (٤٨) السليمانية

•        (١٥٨) دهوك

•        (٧) حلبجة

•        (٩) كرميان

•        (١) رابرين

التعافي: ١٦٣ حالة شفاء

•        (١١٣) اربيل

•        (٩) السليمانية

•        (٢) دهوك

•        (١٢) حلبجة

•        (٢٧) كرميان

•        (٠) رابرين   

٤. وفاة: ١٣ مصابا

•        (٣) اربيل

•        (٢) السليمانية

•        (٥) دهوك

•        (١) حلبجة

•        (١) كرميان

•        (١) رابرين

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