اقليم كوردستان يسجل انخفاضا باصابات كورونا بـ287 حالة جديدة

شفق نيوز/ سجل اقليم كوردستان خلال الساعات الـ24 الماضية 287 اصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع اجمالي العدد الى 99501 .

وقالت وزارة الصحة في الاقليم في بيان للموقف الوبائي، انها اجرت 3174 فحصا جديدا وعلى هذا النحو:

• (١٠٩٩) اربيل

• (٥٤١) السليمانية

• (١٤٢٠) دهوك

• (٢٠) حلبجة

• (٧٠) كرميان

• (٢٤) ربارين

الاصابات: ٢٨٧ حالة جديدة

• (٦٤) اربيل

• (٤٨) السليمانية

• (١٥٨) دهوك

• (٧) حلبجة

• (٩) كرميان

• (١) رابرين

التعافي: ١٦٣ حالة شفاء

• (١١٣) اربيل

• (٩) السليمانية

• (٢) دهوك

• (١٢) حلبجة

• (٢٧) كرميان

• (٠) رابرين

٤. وفاة: ١٣ مصابا

• (٣) اربيل

• (٢) السليمانية

• (٥) دهوك

• (١) حلبجة

• (١) كرميان

• (١) رابرين