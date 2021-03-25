اقليم كوردستان يسجل اكثر من 600 اصابة جديدة بكورونا

شفق نيوز/ سجلت المختبرات الطبية في إقليم كوردستان خلال آخر 24 ساعة أكثر من 600 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع معها إجمالي العدد إلى 117412.

وقالت وزارة صحة الإقليم في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إنها سجلت 601 إصابة جديدة توزعت على هذا النحو: 188 أربيل، 158 السليمانية، 216 دهوك، 2 حلبجة، 37 كرميان.

وتماثل 222 للشفاء التام وكالاتي: 57 أربيل، 60 السليمانية، 87 دهوك، 1 حلبجة، 8 كرميان، 9 رابرين، ليصل معها عدد حالات التعافي إلى 107640.

وسجل الإقليم خمس حالات وفاة خلال الساعات الـ24 الماضية وكما يأتي: 2 أربيل، 2 دهوك، 1 كرميان ليكون العدد الكلي لحالات الوفاة 3622.