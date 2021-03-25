سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

اقليم كوردستان يسجل اكثر من 600 اصابة جديدة بكورونا

Category: كوردســتانيات

Date: 2021-03-25T10:33:55+0000
اقليم كوردستان يسجل اكثر من 600 اصابة جديدة بكورونا

شفق نيوز/ سجلت المختبرات الطبية في إقليم كوردستان خلال آخر 24 ساعة أكثر من 600 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع معها إجمالي العدد إلى 117412.

وقالت وزارة صحة الإقليم في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إنها سجلت 601 إصابة جديدة توزعت على هذا النحو: 188 أربيل، 158 السليمانية، 216 دهوك، 2 حلبجة، 37 كرميان.

وتماثل 222 للشفاء التام وكالاتي: 57 أربيل، 60 السليمانية، 87 دهوك، 1 حلبجة، 8 كرميان، 9 رابرين، ليصل معها عدد حالات التعافي إلى 107640.

وسجل الإقليم خمس حالات وفاة خلال الساعات الـ24 الماضية وكما يأتي: 2 أربيل، 2 دهوك، 1 كرميان ليكون العدد الكلي لحالات الوفاة  3622.

related

إقليم كوردستان يسجل أكثر من 1000 إصابة جديدة بكورونا

Date: 2020-10-30 11:22:21
إقليم كوردستان يسجل أكثر من 1000 إصابة جديدة بكورونا

اقليم كوردستان .. 78 إصابة جديدة بكورونا و3 حالات وفاة في 24 ساعة

Date: 2021-01-15 11:21:24
اقليم كوردستان .. 78 إصابة جديدة بكورونا و3 حالات وفاة في 24 ساعة

كورونا كوردستان .. 107 اصابات جديدة و6 حالات وفاة خلال 24 ساعة

Date: 2021-01-05 11:47:49
كورونا كوردستان .. 107 اصابات جديدة و6 حالات وفاة خلال 24 ساعة

إقليم كوردستان في أدنى معدل للإصابات بكورونا منذ أشهر يسجل 43 حالة جديدة

Date: 2021-01-16 10:02:20
إقليم كوردستان في أدنى معدل للإصابات بكورونا منذ أشهر يسجل 43 حالة جديدة

اقليم كوردستان يعلن 25 حالة وفاة و 597 اصابة جديدة بكورونا

Date: 2020-09-04 12:56:56
اقليم كوردستان يعلن 25 حالة وفاة و 597 اصابة جديدة بكورونا

كورونا .. 25 حالة وفاة و645 إصابة جديدة في إقليم كوردستان

Date: 2020-11-17 12:28:09
كورونا .. 25 حالة وفاة و645 إصابة جديدة في إقليم كوردستان

حالة وفاة واحدة و68 إصابة جديدة بكورونا في إقليم كوردستان

Date: 2021-01-29 10:38:35
حالة وفاة واحدة و68 إصابة جديدة بكورونا في إقليم كوردستان

اقليم كوردستان يسجل 48 اصابة جديدة بكورونا وحالات الشفاء تتخطى 100 الف

Date: 2021-02-03 12:02:07
اقليم كوردستان يسجل 48 اصابة جديدة بكورونا وحالات الشفاء تتخطى 100 الف