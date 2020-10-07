اقليم كوردستان يسجل 886 اصابة جديدة بكورونا

شفق نيوز/ أعلنت وزارة الصحة في اقليم كوردستان يوم الاربعاء تسجيل 886 اصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الساعات الـ24 الماضية وهو ضمن أعلى الحصيلات المسجلة للمواقف الوبائية اليومية منذ تفشي ظهور الجائحة في الاقليم.

وقالت الوزارة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز انها اجرت 5728 فحصا جديدا بواقع: 2233 اربيل، 812 السليمانية، 151 كرميان، 2498 دهوك، 34 حلبجة.

وبحسب البيان فإن الوزارة شخصت 886 اصابة جديدة موزعة على هذا النحو: 358 اربيل، 167 السليمانية، 29 كرميان، 303 دهوك، 20 حلبجة.

ونوه البيان الى تعافي 566 مصابا وكما يأتي: 93 اربيل، 30 السليمانية، 22 كرميان، 391 دهوك، 30 حلبجة، مشيرا الى تسجيل 29 حالة وفاة وكالاتي: حالتان في اربيل، 15 في السليمانية، و3 في كرميان، وحالة واحدة في رابرين، و6 في دهوك، وحالتان في حلبجة.

وبهذا يرتفع المجموع الكلي لأعداد الاصابات بالفيروس في الاقليم ومنذ تفشي ظهور الوباء ولغاية الآن الى 52756 مصابا تعافى 33312 من بينهم فيما لايزال 17538 قيد العلاج توفي 1906 مصابين.