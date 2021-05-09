اقليم كوردستان يستأنف الدوام في المدارس بمنتصف الشهر الجاري

شفق نيوز/ أعلن وزير التربية والتعليم في اقليم كوردستان آلان حمه سعيد يوم الأحد استئناف الدوام الحضوري بالمدارس في منتصف شهر آيار الجاري، وأنه من المحتمل انتهاء العام الدراسي الحالي في أول يوم من أيام فصل الصيف.

وقال حمه سعيد في مؤتمر صحفي عقده اليوم وحضرته وكالة شفق نيوز، إنه "من المقرر أن يتم استئناف العملية التعليمية في المدارس في الإقليم بتاريخ 16 من هذا الشهر مع اتباع التعليمات والتدابير الصحية الصادرة عن اللجنة العليا لمكافحة فيروس كورونا".

واستطرد قائلا: اتصور أن أول يوم من أيام فصل الصيف سيكون نهاية العام الدراسي 2020 - 2021، ولن يتبقى سوى إجراء الامتحانات للصفوف الدراسية من مرحلة الأول أساسي الى الـ11 اعدادي.