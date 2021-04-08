اقليم كوردستان يرحب بما تمخضت عنه الجولة الثالثة للحوار الاستراتيجي بين بغداد وواشنطن

شفق نيوز/ رحب رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني يوم الخميس بنتائج الحوار الاستراتيجي بين العراق والولايات المتحدة الامريكية.

وقال بارزاني في تغريدة له اليوم "أرحب بالجولة الثالثة من الحوار الاستراتيجي بين الولايات المتحدة والعراق".

وأضاف أن "حكومة إقليم كردستان تؤكد دعمها للمحادثات"، مردفا بالقول إنها "طريق نحو مزيد من المشاركة والتعاون - في الإصلاح والأمن والتجارة والاستثمار والبيئة والطاقة النظيفة".

وأصدرت وزارتا الخارجية العراقية والأميركية، أمس الاربعاء في بيانها الختامي للجولة الثالثة من الحوار الاستراتيجيّ العراقيّ-الأميركيّ، والذي شارك فيه ممثلون عن حكومة إقليم كوردستان.

وتطرق الحوار بجولته الثالثة، لملفات السياسة والأمن والاقتصاد والطاقة والتعليم والثقافة والبيئة وحقوق الإنسان، والتراث، وشدد على ضرورة توفير الحماية اللازمة للمتظاهرين.

وهذه الجولة، هي الثالث من نوعها بين البلدين، إذ عقدت الأولى في حزيران الماضي، بينما الثانية خلال شهر آب من عام 2020.

وشملت الجولتان السابقتان، اتخاذ خطوات على طريق خفض القوات الأميركية، على وقع ضغوط متواصلة من أطراف سياسية مناهضة للوجود الأجنبي بشكل قاطع.