اقليم كوردستان يدخل موسوعة "غينيس" من بين المجتمعات الأكثر وعياً بالصحة

شفق نيوز/ قالت ممثلة منظمة الصحة العالمية في العراق الدكتورة جميلة الرعبي، يوم الأربعاء، بأن اقليم كوردستان قد دخل موسوعة "غينيس" للأرقام القياسية من بين المجتمعات الأكثر وعياً من الناحية الصحية.

جاء ذلك خلال في مؤتمر صحفي مشترك عقدته مع وزير صحة الإقليم سامان البرزنجي خلال زيارتها محافظة اربيل، وحضره مراسل وكالة شفق نيوز.

وقال البرزنجي في مؤتمر صحفي عقده عقب اجتماعه مع الرعبي، إنه : بحسب آخر تقرير لمنظمة الصحة العالمية (WHO) المقدم للجمعية العامة للأمم المتحدة، فقد اتخذ اقليم كوردستان الاجراءات القانونية والادارية والمتابعة العامة وتصنيف المرضى ومكافحة الأوبئة بشكل ممنهج.

وأضاف أنه عندما يقع حدث غير مرغوب فيه، أو يتفشى مرض معد في اقصى بلاد العالم ، فنحن نستعد لذلك هنا، مبيناً أنه هذا ضمن أهداف منظمة الصحة العالمية ما يعني أن إقليم كوردستان نجح بشكل كبير في السيطرة على الأمراض المعدية.

من جهتها قالت جميلة الرعبي، مسؤولة مكتب منظمة الصحة العالمية في العراق، "إننا نراقب عن كثب الوضع الصحي في العراق بشكل عام وكوردستان بشكل خاص"، مردفا بالقول: لدينا تنسيق في أي موضوع يتعلق بالخدمات الصحية للمواطنين.

وأضافت بشكل عام اتخذ إقليم كوردستان خطوات جادة لتقديم الخدمات ومن ثم تطوير القطاع الصحي.

وتابعت الرعبي القول إن ما يبعث على الارتياح الشديد مستوى الوعي الصحي لدى المواطنين، وهو على مستوى عال جدا لذلك دعمت منظمتنا جهودها، منوهة الى أن شعب كوردستان دخل في موسوعة "غينيس" للأرقام القياسية من بين المجتمعات الأكثر وعياً صحياً.