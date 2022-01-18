اقليم كوردستان يخفّض أجور فحص كورونا في المنافذ الحدودية والمستشفيات

شفق نيوز/ قررت حكومة إقليم كوردستان يوم الثلاثاء تخفيض اجور فحص كورونا في المنافذ الحدودية البرية والجوية.

وقالت وزارة الصحة في الاقليم اليوم، إنه بتوجيه من رئيس الوزراء مسرور بارزاني جرت مراجعة لرسوم فحص كورونا، وتخفيضها بنسبة تصل إلى قرابة 40%.

وأشارت إلى تخفيض اجور الفحص في المنافذ الحدودية ومطاري إقليم كوردستان الدوليين من 40 الف دينار الى 25 الفا، على ان يشمل القرار ذاته العيادات الطبية العامة للدوام الثاني للمراكز الحكومية.

وتقرر ايضا تخفيض أسعار أجور الفحص في العيادات الاهلية والمستشفيات الخاصة من 50 الف دينار الى 35 الفا.

ونوهت الوزارة انها تجري الفحوص للمرضى والملامسين في المراكز الطبية التابعة لها مجانا.

وكان وزير الصحة الدكتور سامان البرزنجي قد اعلن في وقت سابق من اليوم، أن ستة ملايين، و171 الفا، و83 شخصا يتواجدون في إقليم كوردستان، ومن بين هذه الإحصائية تلقى مليونان، و49 الفا، و565 شخصا اللقاح المضاد لفيروس كورونا.

وقال البرزنجي في بيان اليوم، إنه "منذ تفشي فيروس كورونا تم اجراء ثلاثة ملايين، و743 الفا، و772 فحص PCR للمواطنين في إقليم كوردستان من بينهم اظهرت النتائج اصابة 389 الفا، و901 شخص بالوباء خضع من بينهم 46 الفا، و878 مصابا للعلاج في المستشفيات، ويتواجد حاليا 8 آلاف و776 في المستشفيات"، مشيرا الى وفاة 7 آلاف و166 مصابا بالجائحة.

وأكد أن "ثلاثة أنواع من اللقاحات المضادة للفيروس التاجي متاحة ومسموح بها"، مبينا انه يتم التطعيم الجرعة الثالثة المعززة وفق التعليمات الخاصة".