سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

اقليم كوردستان يخفّض أجور فحص كورونا في المنافذ الحدودية والمستشفيات

Category: كوردســتانيات

Date: 2022-01-18T09:43:10+0000
اقليم كوردستان يخفّض أجور فحص كورونا في المنافذ الحدودية والمستشفيات

شفق نيوز/ قررت حكومة إقليم كوردستان يوم الثلاثاء تخفيض اجور فحص كورونا في المنافذ الحدودية البرية والجوية.

وقالت وزارة الصحة في الاقليم اليوم، إنه بتوجيه من رئيس الوزراء مسرور بارزاني جرت مراجعة لرسوم فحص كورونا، وتخفيضها بنسبة تصل إلى قرابة 40%.

وأشارت إلى تخفيض اجور الفحص في المنافذ الحدودية ومطاري إقليم كوردستان الدوليين من 40 الف دينار الى 25 الفا، على ان يشمل القرار ذاته العيادات الطبية العامة للدوام الثاني للمراكز الحكومية.

وتقرر ايضا تخفيض أسعار أجور الفحص في العيادات الاهلية والمستشفيات الخاصة من 50 الف دينار الى 35 الفا.

ونوهت الوزارة انها تجري الفحوص للمرضى والملامسين في المراكز الطبية التابعة لها مجانا.

وكان وزير الصحة الدكتور سامان البرزنجي قد اعلن في وقت سابق من اليوم، أن ستة ملايين، و171 الفا، و83 شخصا يتواجدون في إقليم كوردستان، ومن بين هذه الإحصائية تلقى مليونان، و49 الفا، و565 شخصا اللقاح المضاد لفيروس كورونا.

وقال البرزنجي في بيان اليوم، إنه "منذ تفشي فيروس كورونا تم اجراء ثلاثة ملايين، و743 الفا، و772 فحص PCR للمواطنين في إقليم كوردستان من بينهم اظهرت النتائج اصابة 389 الفا، و901 شخص بالوباء خضع من بينهم 46 الفا، و878 مصابا للعلاج في المستشفيات، ويتواجد حاليا 8 آلاف و776 في المستشفيات"، مشيرا الى وفاة 7 آلاف و166 مصابا بالجائحة.

وأكد أن "ثلاثة أنواع من اللقاحات المضادة للفيروس التاجي متاحة ومسموح بها"، مبينا انه يتم التطعيم الجرعة الثالثة المعززة وفق التعليمات الخاصة".

related

رئاسة إقليم كوردستان تعلن تفاصيل لقاء نيجيرفان بارزاني وبابا الفاتيكان

Date: 2021-03-07 09:55:56
رئاسة إقليم كوردستان تعلن تفاصيل لقاء نيجيرفان بارزاني وبابا الفاتيكان

موقع عالمي يتوقع موعد هطول الأمطار الغزيرة في إقليم كوردستان

Date: 2021-09-30 09:40:32
موقع عالمي يتوقع موعد هطول الأمطار الغزيرة في إقليم كوردستان

مسرور بارزاني يأسف على تسييس كورونا في اقليم كوردستان

Date: 2020-09-07 10:15:37
مسرور بارزاني يأسف على تسييس كورونا في اقليم كوردستان

تظاهرات العراق وحوار بغداد- كوردستان بمناقشات بارزاني والاتحاد الاوروبي

Date: 2019-12-15 15:42:42
تظاهرات العراق وحوار بغداد- كوردستان بمناقشات بارزاني والاتحاد الاوروبي

14 وفاة و278 إصابة جديدة بكورونا في إقليم كوردستان

Date: 2021-12-06 14:43:30
14 وفاة و278 إصابة جديدة بكورونا في إقليم كوردستان

إقليم كوردستان يسجل 3149 إصابة و16 حالة وفاة بكورونا خلال آخر 24 ساعة

Date: 2021-08-03 13:31:21
إقليم كوردستان يسجل 3149 إصابة و16 حالة وفاة بكورونا خلال آخر 24 ساعة

بارزاني يدعو للالتزام بحظر التجوال لاحتواء سرعة تفشي كورونا

Date: 2020-06-01 18:53:04
بارزاني يدعو للالتزام بحظر التجوال لاحتواء سرعة تفشي كورونا

إقليم كوردستان يتسلم حصته من لقاح AstraZeneca

Date: 2021-03-26 06:51:57
إقليم كوردستان يتسلم حصته من لقاح AstraZeneca