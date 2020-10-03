اقليم كوردستان يخصص 3 مليارات دينار لمواجهة كورونا في فصلين

شفق نيوز/ اعلن وزير الصحة في حكومة اقليم كوردستان سامان البرزنجي يوم السبت عن تخصيص حكومة الاقليم ميزانية جديدة مقدارها ثلاثة مليارات دينار لمكافحة فيروس كورونا الجديد.

وقال البرزنجي في مؤتمر صحفي عقده اليوم في ادارة منطقة رابرين بمناسبة تعيين جديد لمديرية صحتها ان "مجلس الوزراء قرر تخصيص ميزانية جديدة مقدارها 3 مليارات دينار لمكافحة الفيروس خلال المدة المقبلة لاننا مقبلون على فصلي الخريف والشتاء ومن المتوقع ان يرتفع معهما نسبة الاصابات بالمرض".

ودعا الوزير سكان الاقليم الى المزيد من الالتزام بالتعليمات الصحية والوقائية، معبرا عن اسفه بالوقت ذاته من ارتفاع نسبة الاصابات والوفيات بالوباء التي يتم تسجيلها يوميا.