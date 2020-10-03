سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

تقارير وتحليلات

مقـالات

اقليم كوردستان يخصص 3 مليارات دينار لمواجهة كورونا في فصلين

Category: كوردســتانيات

Date: 2020-10-03T07:16:02+0000
اقليم كوردستان يخصص 3 مليارات دينار لمواجهة كورونا في فصلين

شفق نيوز/ اعلن وزير الصحة في حكومة اقليم كوردستان سامان البرزنجي يوم السبت عن تخصيص حكومة الاقليم ميزانية جديدة مقدارها ثلاثة مليارات دينار لمكافحة فيروس كورونا الجديد.

وقال البرزنجي في مؤتمر صحفي عقده اليوم في ادارة منطقة رابرين بمناسبة تعيين جديد لمديرية صحتها ان "مجلس الوزراء قرر تخصيص ميزانية جديدة مقدارها 3 مليارات دينار لمكافحة الفيروس خلال المدة المقبلة لاننا مقبلون على فصلي الخريف والشتاء ومن المتوقع ان يرتفع معهما نسبة الاصابات بالمرض".

ودعا الوزير سكان الاقليم الى المزيد من الالتزام بالتعليمات الصحية والوقائية، معبرا عن اسفه بالوقت ذاته من ارتفاع نسبة الاصابات والوفيات بالوباء التي يتم تسجيلها يوميا.

related

صحة اقليم كوردستان: لا اصابات بفيروس كورونا خلال 24 ساعة

Date: 2020-05-03 20:12:46
صحة اقليم كوردستان: لا اصابات بفيروس كورونا خلال 24 ساعة

اقليم كوردستان يسجل 164 حالة وفاة و4537 اصابة بكورونا في اسبوع

Date: 2020-09-19 07:17:57
اقليم كوردستان يسجل 164 حالة وفاة و4537 اصابة بكورونا في اسبوع

منطقة في اقليم كوردستان تلغي خطبة صلاة الجمعة حتى اشعار آخر

Date: 2020-07-10 12:09:26
منطقة في اقليم كوردستان تلغي خطبة صلاة الجمعة حتى اشعار آخر

وزارة الصحة في اقليم كوردستان تعلن وفاة مصابين بكورونا

Date: 2020-06-04 11:12:09
وزارة الصحة في اقليم كوردستان تعلن وفاة مصابين بكورونا

اللجنة العليا لمكافحة كورونا في اقليم كوردستان تجتمع لإصدار قرارات جديدة

Date: 2020-07-18 17:36:21
اللجنة العليا لمكافحة كورونا في اقليم كوردستان تجتمع لإصدار قرارات جديدة

بألاسماء .. محافظة بكوردستان تمهل 60 شخصا يوما واحدا لإخضاع انفسهم للفحص من كورونا

Date: 2020-03-11 09:43:05
بألاسماء .. محافظة بكوردستان تمهل 60 شخصا يوما واحدا لإخضاع انفسهم للفحص من كورونا

السليمانية تصدر خمسة قرارات جديدة بشأن كورونا بينها منع المؤتمرات الصحفية

Date: 2020-03-23 16:51:14
السليمانية تصدر خمسة قرارات جديدة بشأن كورونا بينها منع المؤتمرات الصحفية

اربيل تسجل اصابتين جديدتين بفيروس كورونا

Date: 2020-03-25 09:01:37
اربيل تسجل اصابتين جديدتين بفيروس كورونا