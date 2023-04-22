اقليم كوردستان يحيي "يوم الصحافة الكوردية"

شفق نيوز/ يستذكر اقليم كوردستان، السبت، "يوم الصحافة الكوردية"، حيث صدور العدد الأول من صحيفة "كوردستان"، وتأسيس نقابة صحفيي الاقليم.

وقال رئيس حكومة الإقليم مسرور بارزاني، في بيان ورد الى وكالة شفق نيوز، "بمناسبة يوم الصحافة الكوردية، حيث صدور العدد الأول من صحيفة (كوردستان) على يد الأمير الراحل مقداد مدحت بدرخان، وتأسيس نقابة صحفيي كوردستان، نتقدم بأحر التهاني والتبريكات إلى جميع الصحفيين والإعلاميين الكوردستانيين، متمنين لهم دوام التوفيق والنجاح".

واضاف أن إقليم كوردستان يشهد تطوراً وازدهاراً في مجالات الصحافة والإعلام وحرية الرأي والتعبير، وبهذا الصدد، لن تدخّر حكومة إقليم كوردستان جهداً في العمل من أجل دعم هذه المسيرة وإرساء بيئة صحيّة وسليمة للصحفيين لتمكينهم من أداء واجباتهم بحرية، بما ينسجم مع القانون وأخلاقيات المهنة والمعايير العالمية.

وتابع، يحدونا الأمل بأن يجسد الصحفيون والإعلاميون الكوردستانيين في إسهاماتهم كل ما يُعزز ويصون السلم الاجتماعي ويرسخ ثقافة التعايش الديني والقومي، بالإضافة إلى الاهتمام بالقضايا الوطنية والدفاع عن تجربة إقليم كوردستان باعتباره كياناً قانونياً ودستورياً ومبعثَ أمل لعموم الكوردستانيين.

وأعرب مسرور بارزاني عن امله أيضا بأن يتمثل الهدف الأساسي والبنّاء لإعلاميي كوردستان في نقل الحقائق والمعلومات الموثوقة والموضوعية وخدمة الشعب الكوردستاني والذود عن حقوقه، كما ينبغي على وسائل الإعلام ألّا تتحول إلى منابر لنشر الأفكار المتطرفة وإشاعتها، والتحريض على العنف، وإهانة الناس والقيم والرموز القومية والوطنية.

وقال أيضا، يطيب لنا في هذه المناسبة أن نعبّر عن احترامنا وتقديرنا لكافة الصحفيين والكتّاب والمثقفين الكوردستانيين الذين قدموا من خلال أفكارهم وانتاجاتهم خدمات جليلة للغة والثقافة الكوردية والقضية المشروعة للشعب الكوردستاني، وقد نذروا أرواحهم فداءً في سبيل ذلك.

وكان برلمان كوردستان قد صادق على مقترح تحديد يوم الثاني والعشرين من نيسان في كل عام، يوما للصحافة الكوردية في الإقليم.