اقليم كوردستان يحوّل اكثر من 75 مليار دينار إلى الخزانة الاتحادية

شفق نيوز/ اعلنت وزارة المالية والاقتصاد في حكومة اقليم كوردستان اليوم الخميس تحويل الإيرادات غير النفطية لإقليم كوردستان إلى الحساب المصرفي لوزارة المالية الاتحادية.

وذكرت الوزارة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز؛ أن اليوم الخميس تم تحويل مبلغ (74,844,532,000) أربعة وسبعون مليار وثمانمائة وأربعة وأربعون مليون وخمسمائة واثنان وثلاثون ألف دينار كحصة الخزانة الاتحادية في الإيرادات غير النفطية لإقليم كوردستان.

وأشار البيان إلى أن هذا المبلغ هو عن العام 2024، لافتا إلى أن المديرية العامة للمحاسبة التابعة لوزارة المالية والاقتصاد حوّلت الى الحساب البنكي لوزارة المالية في الحكومة الاتحادية فرع اربيل.