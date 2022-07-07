اقليم كوردستان يحقق أكثر من 3 مليارات دولار إيرادات نفطية لثلاثة أشهر

شفق نيوز/ كشفت حكومة اقليم كوردستان، يوم الخميس، عن كميات النفط الخام المصدرة خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الحالي والإيرادات المتحققة منها.

وذكرت حكومة الإقليم في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، انها باعت أكثر من ٣٥ مليون برميل، بسعر ٨٦ دولاراً للبرميل الواحد، وبإيرادات تجاوزت الثلاثة مليارات دولار.

ووفقاً للجدول الذي كشفت عنه، فإنها حققت خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام إيرادات مقدارها ثلاثة مليارات و٦٣ مليون دولار، مبينة أنها خصصت ملياراً و٣٤٣ مليون دولار منها لتوزيع الرواتب، اي ما نسبته ٤٤%؜ من الايرادات.

وأوضح الجدول أن 34 مليوناً و923 ألفاً و168 برميلاً من النفط تم بيعه عن طريق الانبوب النفطي بسعر ٨٦,٧٣٠ دولاراً، فيما تم بيع 409 و37 برميلا من النفط داخليا بسعر ٨٤,٢٣٠ دولارا.

واشار الجدول الى ان المبلغ المخصص للرواتب بعد استخراج جميع الصرفيات كان ملياراً و343 مليوناً و841 ألفاً و891 دولارا.