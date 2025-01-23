اقليم كوردستان يحظر استيراد الطماطم دعما للمنتج المحلي بالعراق

شفق نيوز/ أعلنت وزير الزراعة والموارد المائية في اقليم كوردستان بيكرد طالباني، يوم الخميس، حظر استيراد محصول الطماطم من خارج البلاد دعما للمنتج المحلي في العراق.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقدته مع مجموعة من المزارعين عن قضاء الزبير في محافظة البصرة و قضاء بينجوين في محافظة السليمانية عقب لقاء جمعهم في مقر الوزارة في اربيل.

وقالت طالباني في المؤتمر، إن قرار حظر استيراد محصول الطماطم من خارج البلاد سيدخل حيز التنفيذ خلال الأيام المقبلة، موضحة أن هذا القرار تم اتخاذه دعما للمنتج المحلي، ومن أجل إنجاح الروزنامة الزراعية وتوحيدها في العراق كافة بما يحفظ حقوق المزارعين العراقيين ومن ضمنهم اقليم كوردستان.