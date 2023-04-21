اقليم كوردستان يحتفل بعيد الفطر في المساجد والصلوات (صور)

شفق نيوز/‏ أقام الآلاف ‏يوم الجمعة في مساجد مدينة اقليم كوردستان مراسم صلاة عيد الفطر.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز ان المراسم أقيمت وحضرها الآلاف من المصلين، وحضرها مسؤولون حكوميون.

ويقول مراسلونا إن الأهالي توجهوا منذ الفجر إلى المساجد للمشاركة في صلاة العيد وخطبته، وهناك من توافد بعد الصلاة، إلى المقابر لزيارة ذويهم واقربائهم في تقليد متبع" .

ويقول شكر احمد لمراسل وكالة شفق نيوز انه في العيد تتم تقوية صلات القربى بين المتباعدين لأسباب العيش والعمل والانتقال والهجرة، ويكون سبباً للاجتماع وتبادل الهدايا والذكريات، ولإقامة الشعائر وممارسة العادات وصناعة الحلوى والأطعمة والموائد المختصة بالعيد، أما الأطفال فينتظرون عيد الفطر من سنة إلى أخرى، ففيه يشتري لهم الأهل ثياباً جديدة وهدايا، ويحصل الأولاد على "العيدية" من الأهل والأقارب.

فيما تقول شنه محمد: يشتهر العراق بطبق "الكليجة" ، حيث يتألف من عجينة خاصة محشوة بالتمر أو الجوز المعطر بماء الورد أو الراحة المصنوعة من السكر والمواد حلوة الطعم إضافة إلى وجبة "الفاصوليا واللحم "، و"القيسي" في صبحية العيد كوجبة رئيسة في مائدة لدى كل العوائل في كوردستان.

وكما يشر أرسلان علي إلى إنّه "على الرغم من اختفاء بعض الطقوس التي اعتدنا عليها في الصغر بالعيد، فإن كبار السن يحاولون جاهدين دفعنا إلى الحفاظ على ما تبقى من عادات وتقاليد، خصوصاً زيارة الأقارب وتبادل التهاني والمعايدة مهما بلغت المسافات أو قد يكون ذلك عبر الاتصال عن بعد".