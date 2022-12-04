اقليم كوردستان يجهّز 2500 طن من فاكهة الرُمَّان للتصدير إلى الخارج

شفق نيوز/ ذكرت وزير الزراعة في إقليم كوردستان بيكرد طالباني، يوم الأحد، أنه تم تجهيز 2500 طن من محصول فاكهة الرُمّان لتصديرها إلى الخارج.

وقالت طالباني في مؤتمر صحفي عقدته اليوم، إن البلدان التي صدرنا لها فاكهة الرمان من حلبجة اثنت على المحصول، وان ممثليها أبلغونا بأن المحصول ممتاز.

وأضاف أن شحنة من رمان حلبجة وصلت قبل أيام إلى دولة الإمارات، مشيرة إلى أن هناك 2500 طن من الرمان من إنتاج محافظة حلبجة وإدارة منطقة "زاخو" المستقلة معدة للتصدير.