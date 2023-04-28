اقليم كوردستان يتوصل إلى نتائج "مثمرة" في مباحثات استئناف النفط مع تركيا

شفق نيوز/ أوفدت حكومة اقليم كوردستان مسؤولا رفيعا إلى تركيا لبحث آلية استئناف نفط الاقليم.

وأبلغ مصدر مطلع وكالة شفق نيوز؛ أن مسؤول العلاقات الخارجية في حكومة إقليم كوردستان سفين دزيي أجرى خلال الأيام الماضية زيارةً إلى تركيا وعقد خلالها العديد من اللقاءات والاجتماعات مع المسؤولين الأتراك لبحث سبل إيجاد آلية لاستئناف نفط الإقليم إلى الخارج.

واشار المصدر إلى أن الاجتماعات كانت إيجابية ومُثمرة وتصب في مصلحة الجميع.

ووقعت الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم الثلاثاء 4 نيسان الحالي، إتفاقاً مؤقتاً بين وزارة النفط الاتحادية ووزارة الثروات الطبيعية في حكومة الإقليم، يُستأنف بموجبه تصدير النفط الخام إلى الخارج من كوردستان ومن محافظة كركوك بعد ان تم ايقافه من قبل هيئة التحكيم الدولية في باريس.