اقليم كوردستان يتلف أكثر من 600 كغم من المواد المخدرة والمؤثرات العقلية

شفق نيوز - أربيل

أعلنت مديرية الاسايش العامة، يوم الأحد، اتلاف أكثر من 600 كيلوغرام من المواد المخدرة والمؤثرات العقلية كانت قد استولت عليها في عمليات أمنية نفذتها ضد تجار ومروجي ومتعاطي تلك المواد في اقليم كوردستان.

وقال أركان عمر، الضابط في مديرية مكافحة المخدرات في إقليم كوردستان في مؤتمر صحفي عقده اليوم وحضره مراسل وكالة شفق نيوز، إن "مما مجموعه طن و875 كيلوغراما، تم اتلاف واحراق 646 كيلوغراما من مختلف أنواع المواد والحبوب المخدرة والمؤثرات العقلية".

وكانت وزيرة العمل والشؤون الاجتماعية في حكومة إقليم كوردستان كويستان محمد، من تفاقم ظاهرة تعاطي وتجارة المواد المخدرة في الإقليم، مشيرةً إلى أن كوردستان تحوّلت خلال السنوات الأخيرة إلى محطة رئيسية لمرور هذه المواد إلى دول الجوار، في مقدمتها إيران وكندا.

جاء ذلك خلال كلمة ألقتها الوزيرة، في يوم 26 من شهر حزيران/يونيو الماضي، ضمن فعالية رسمية بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة المخدرات.

وقالت الوزيرة في كلمتها إن "كوردستان والعراق كانا يُعدّان من أنظف المناطق في العالم من حيث خلوّهما من المخدرات قبل عام 2003، لكن هذا الواقع تغيّر بشكل مقلق، وبات الإقليم مساراً لنقل وتوزيع هذه المواد، لاسيما إلى كندا، عبر شبكات تهريب عابرة للحدود".

وأضافت أن "إيران، باكستان، وأفغانستان تُعتبر من بين أكبر الدول المنتجة والمستهلكة للمواد المخدرة، والإقليم بات بوابة عبور رئيسية لها".

وكشفت محمد عن ارتفاع لافت في معدلات الاعتقال المرتبطة بقضايا المخدرات، قائلاً: "في الشهر الماضي وحده، تم إلقاء القبض على 5746 شخصاً في قضايا جنائية متنوعة، من بينهم 1576 معتقلاً على خلفية قضايا تتعلق بالمخدرات، أي بنسبة 27.2% من إجمالي المعتقلين".

وأوضحت أن "من بين المعتقلين في قضايا المخدرات، هناك 1486 رجلاً و81 امرأة، مما يعكس توسع الظاهرة وتغلغلها في مختلف شرائح المجتمع، دون تمييز في الجنس أو العمر".

وحذّرت الوزيرة من أن "الاستخدام غير المشروع والاتجار بالمواد المخدرة أصبح من أكبر التحديات التي تواجه المجتمع في كوردستان"، داعية إلى "تبنّي إستراتيجية وطنية متكاملة لمواجهة هذا التهديد المتنامي، تشارك فيها الجهات الأمنية والقضائية والصحية والتربوية".