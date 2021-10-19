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اقليم كوردستان يتعرض لمناخ جاف وبارد مع تساقط للثلوج

Category: كوردســتانيات

Date: 2021-10-19T12:00:45+0000
اقليم كوردستان يتعرض لمناخ جاف وبارد مع تساقط للثلوج

شفق نيوز/ وفقا لتوقعات خبير الأرصاد الجوية آراس جبار، أن تواصل درجات الحرارة انخفاضها غداً الأربعاء مع فرص لتساقط الثلوج والأمطار في المناطق الجبلية مما سيتسبب بمناخ جاف وبارد.

وقال جبار في بيان له "نتيجة لاستمرار تأثير الكتلة الهوائية الباردة على المنطقة فإن درجة الحرارة ستظل مستقرة، وان اعلى معدل درجات الحرارة المتوقعة في مراكز المحافظات في اقليم كوردستان ستكون كالاتي: السليمانية 25 درجة مئوية، اربيل 27 درجة، دهوك 25 درجة مئوية، وحلبجة 25 درجة مئوية، وكركوك 28 درجة) وتتراوح بين 29 - 30 درجة في كرميان، وبين 25 - 26 في "رابرين".

وأوضح أن المنخفض الجوي الذي اتجه اليوم صوب المناطق الجبلية في شمال، وشمال شرق، وشرق الإقليم سيكون له تأثير ضعيف على المناطق الجبلية، والحدودية بمحافظة اربيل وإدارة منطقة "رابرين" في وقت الظهيرة والليل وهناك احتمال لتساقط الامطار بشكل متقطع وبكميات قليلة الى متوسطة، مع هطول للثلوج في قمم الجبال العالية والتي تتجاوز 2600 متر فوق سطح البحر".

وأضاف "في صباح الغد، تنشط الرياح الشمالية الشرقية في المناطق الجبلية بإدارة منطقة رابرين ومحافظة السليمانية وفي مساء وليلة الخميس، وسيكون لها تأثير أقوى يوم الجمعة، بسرعات تتراوح بين 20 و35 كيلومترا في الساعة، ومن المرجح أن تنخفض درجات الحرارة ليلا ويستشعر السكان طقسا باردا وجافا جدا".

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