اقليم كوردستان يتحرك لخفض أسعار الخبز

شفق نيوز/ كشف مدير عام التجارة في اقليم كوردستان نوزاد شيخ كامل عن نية حكومة الاقليم خفض أسعار الخبز في المخابز اذا استمرت اسعار الطحين بالانخفاض.

وقال شيخ كامل في تصوير لوكالة شفق نيوز ان "حكومة الاقليم تنوي خفض أسعار الخبز او زيادة عدد الارغفة اذا استمرت اسعار الطحين في الانخفاض".

وأضاف أن "انخفاض أسعار الطحين ليس بالمستوى المطلوب حتى الان لكن حكومة الاقليم ستقدم تسهيلات للتجار بهدف استيراد طحين ذات جودة عالية".

وتابع مدير عام التجارة أن "حكومة الاقليم خفضت أجور الكهرباء على المخابز بنسبة خمسين بالمئة وسنحاول خفض أسعار الغاز ايضا".

وأكد شيخ كامل ان اللجان الحكومية ستتابع مهامها لمراقبة الأسعار وعدم السماح برفع أسعار أي سلعة".

وانخفضت أسعار الطحين خلال الأيام الماضية في اقليم كوردستان بنسبة 3 آلاف دينار ومن المتوقع ان تنزل الاسعار 10 آلاف دينار لكل كيس طحين خلال الأسبوع القادم بحسب وزارة التجارة في الإقليم.