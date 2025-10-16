اقليم كوردستان يبرم مذكرة تفاهم مع ألمانيا لتنظيم ملف الهجرة

شفق نيوز - أربيل

أبرم مركز تنسيق الأزمات المشترك التابع لوزارة الداخلية في اقليم كوردستان، اليوم الخميس، مذكرة تفاهم مع وكالة التنمية الالمانية (GIZ) بما يتعلق بملف الهجرة.

وجرت مراسم توقيع المذكرة بحضور وزير الداخلية في الاقليم ريبر أحمد، والقنصل العام الألماني في اربيل ألبرشت فون فيتكه، وممثلين عن وزارة الهجرة والمهجرين العراقية.

وقال الوزير في مؤتمر صحفي مشترك عقده مع القنصل على هامش توقيع المذكرة، إن المساعدات العسكرية الألمانية لكوردستان والعراق كان لها دور كبير في الحرب ضد الإرهاب، مردفا بالقول إن هناك علاقات قوية بين كوردستان وجمهورية ألمانيا.

وتطرق أحمد الى تفاصيل توقيع المذكرة، قائلا: ان الهدف من توقيعها نشر الوعي بين السكان في إقليم كوردستان بأنه توجد سبل اخرى للوصول الى المانيا غير الهجرة غير الشرعية منها تعلم اللغة الالمانية، اضافة الى التنافس على فرص العمل الكبيرة المتوفرة في أوروبا وألمانيا، ولكنها تكون متاحة فقط لمن يذهبون بالطرق القانونية عبر تأشيرات الدخول واستحصال الموافقات الرسمية".

وأوضح أنه في المستقبل ستكون لهذه المذكرة الأثر الكبير على الشباب في اقليم كوردستان من خلال حملات يتم تنظيمها عبر وسائل الإعلام، ونشر التوعية والتثقيف عن الهجرة الشرعية بمراكز في المحافظات والإدارات المحلية المستقلة في الإقليم.

بدوره قال القنصل الألماني خلال المؤتمر، إن عددا كبيرا من المواطنين من اقليم كوردستان و في ثمانينيات وتسعينيات القرن المنصرم اختاروا ألمانيا وجهة لهم للهجرة، وفي العام 2014 تكرر المشهد ذاته مع ظهور تنظيم داعش.

وأكد أن المذكرة تهدف الى تنظيم ملف الهجرة بين ألمانيا واقليم كوردستان، وتسهيل عمليات العودة الطوعية، مشيرا الى توسيع التنسيق المشترك الشهر الماضي بين العراق والوكالة الألمانية بما يخص هذا الملف.