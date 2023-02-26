اقليم كوردستان يبرم مذكرة تعاون مع منظمة دولية بمجال مكافحة المخدرات

شفق نيوز/ أبرمت حكومة إقليم كوردستان، يوم الأحد، مذكرة تعاون مع منظمة دولية مختصة بمكافحة المخدرات والحد من تهريبها عبر الحدود.

وقال رئيس مكتب التوصيات للمنظمات الدولية في حكومة الاقليم، دندار زيباري، خلال مؤتمر صحفي حضرته وكالة شفق نيوز "أبرمت حكومة اقليم كوردستان مذكرة تعاون مع ممثل منظمة (يو. ان. دي. سي) الدولية المختصة بمكافحة المخدرات في العراق، للحد من ظاهرة تفشي المخدرات في الاقليم".

وبين زيباري "لدينا في الاقليم 4000 سجين بقضايا المخدرات ونريد مساعدة دولية لان الاقليم امام خطورة كبيرة بهذا الجانب، كما ان لدينا مشكلة في السيطرة على الحدود التي يتم تهريب المخدرات عبرها".

واضاف "تم الاتفاق مع المنظمة على 3 نقاط، اولها السيطرة على الحدود مع تركيا وايران وسوريا، والنقطة الثانية التغطية على المناطق الكوردستانية خارج سيطرة حكومة اقليم كوردستان لتنظيم الجانب الامني، والثالثة تنظيم حملات للتثقيف بمخاطر المخدرات".

من جانبه، قال مدير مكتب المنظمة الدولية في العراق، علي أكبر "اتفقنا مع حكومة اقليم كوردستان للتعاون على مكافحة المخدرات وهذه النقاط التي تم الاتفاق عليها سيتم رفعها الى الامم المتحدة بهدف الحد من مخاطر المخدرات في الاقليم والعراق ودول المنطقة عموماً، لان الاقليم ليس لديه القدرة التامة على مكافحة المخدرات".