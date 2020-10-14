اقليم كوردستان يبت بمصير الدراسة والمعابر الحدودية بزمن كورونا ويحث لعقوبة

شفق نيوز/ أعلنت حكومة اقليم كوردستان، الأربعاء، المضي بالعملية التعليمية والدراسية، بالرغم من تصاعد حالات الإصابة بجائحة كورونا.

وقال جوتيار عادل المتحدث باسم الحكومة خلال مؤتمر صحفي عقب انعقاد اجتماع للجنة العليا لمواجهة فيروس كورونا، "ناقش المجتمعون مصير الدراسة في الإقليم، وتم القرار أن العملية الدراسية تستمر خلال الفترة الحالية.

واضاف "اكد الاجتماع ضرورة فتح اربعة معابر حدودية وهي باشماخ وبرويز خان وحاج عمران وإبراهيم الخليل، كما بإمكان المواطنين القيام بالسفر من خلالها لأن الوضع يتطلب ان تستمر الحركة التجارية".

كما حث المتحدث باسم الحكومة، وزارة الداخلية تنفيذ قرار فرض عقوبات على عدم ارتداء الكمامة الطبية الخاصة.

من جانبه اكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي آرام قادر، خلال المؤتمر، اتخاذ وزارته الإجراءات كافة ليكون التعليم الكترونياً في الجامعات.

وأضاف "العديد يتساءل لماذا فتحت الجوامع والمقاهي ولماذا لا تفتح الجامعات؟ ونحن نقول إن القرار جاء حفاظا على ارواح وسلامة الطلبة اتخذنا هذا القرار".

وقال "كنا امام خيارين اما التسليم للواقع او انقاذ التعليم فاخترنا الخيار الثاني، هذا العام سياتي نحو 71 الف طالب جديد للجامعات ولدينا اكثر من 200 الف طالب اخر ولهذا يجب الحفاظ على ارواح هؤلاء الطلبة وعدم الاذعان لما ينشر في مواقع التواصل الاجتماعي من انتقادات"

من جانبه قال ئالان حمه سعيد وزير التربية خلال المؤتمر، "قررنا أن نبت بمصير الدراسة خلال اجتماع يعقد في الأول من الشهر المقبل، وعلى ضوء قرارات وتقيم وزارة الصحة سنتخذ القرار اللازم لفتح المدارس مرة أخرى".

واضاف، "أما صفوف الأول والثاني الابتدائي، والسادس الاعدادي يلتزمون بالدوام وفق الإجراءات الخاصة السابقة".

يشار إلى أن دوام الفصل الأول من العام الدراسي الجديد يقتصر على المرحلة الثانية عشرة الثانوية والمرحلتين الأولى والثانية من الدراسة الابتدائية، بينما سيكون دوام المراحل الأخرى من الابتدائية والثانوية بنظام التعليم عن بُعد (أون لاين) للحد من تفشي الجائحة.



























