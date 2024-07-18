اقليم كوردستان يباشر بتصدير شيبس البطاطا الى الأردن والسعودية

شفق نيوز/ أعلن رئيس هيئة الاستثمار في اقليم كوردستان محمد شكري، يوم الخميس، أنه تمت المباشرة بعملية تصدير شيبس البطاطا الى الأردن والسعودية.

وقال شكري في تصريح ادلى به للصحفيين في قضاء "قوشتبه" قرب مصانع انتاج شيبس البطاطا، إن "الشيبس المصنع هو من محصول البطاطا المنتجة من داخل اقليم كوردستان"، مبينا أن "جزءاً من هذا المنتج سيتم تصديره الى خارج الاقليم، ونأمل تحقيق النجاح والموفقية في هذا المجال".

وأضاف أن هيئة الاستثمار، ووزارة التجارة والصناعة، ووزارة الزراعة والموارد المائية تدعم المزارعين، والمنتجين من أصحاب المصانع لتسويق منتجاتهم المحلية داخل أسواق اقليم كوردستان، وتصديرها الى الخارج.