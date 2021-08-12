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اقليم كوردستان وهولندا يبحثان آلية إصلاح وزارة البيشمركة

Category: كوردســتانيات

Date: 2021-08-12T18:22:27+0000
اقليم كوردستان وهولندا يبحثان آلية إصلاح وزارة البيشمركة

شفق نيوز/ ناقش نائب رئيس اقليم كوردستان الشيخ جعفر الشيخ مصطفى مع المستشار العسكري الاعلى الهولندي يان تين هوفن، اليوم الخميس، اخر التطورات السياسية في اقليم كوردستان والعراق واعادة تنظيم واصلاح البيشمركة ووضع آلية مناسبة لاضافة القوات الساندة الثانية الى وزارة البيشمركة.

وجاء في بيان لرئاسة الاقليم ورد لوكالة شفق نيوز، ان الشيخ مصطفى استقبل كلا من القنصل العام الهولندي في اقليم كوردستان هانس ايكربوم والمستشار العسكري الاعلى الهولندي يان تين هوفن والوفد المرافق له. 

واشار البيان الى الاجتماع شهد مناقشة اخر التطورات السياسية في اقليم كوردستان والعراق واعادة تنظيم واصلاح البيشمركة ووضع آلية مناسبة بشأن اضافة القوات الساندة الثانية الى وزارة البيشمركة.

واضاف البيان ان الشيخ مصطفى ثمن العلاقات بين الاقليم وهولندا في المجالات الدبلوماسية والعسكرية، عادا اهمية ودور البيشمركة في المنطقة وخصوصا في المناطق التي تشهد فراغا امنيا من اجل بسط الامن والاستقرار، امرا ضروريا.

ونوه البيان الى ان المستشار العسكري الاعلى الهولندي سلط الضوء على اعادة تنظيم واصلاح البيشمركة، عادا اهمية تلك العملية خطوة مصيرية في اطار القوانين العسكرية لبناء قوة وطنية متحدة، متطرقا في الاطار ذاته الى وضع آلية مناسبة لاضافة القوات الساندة الثانية الى وزارة البيشمركة.

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